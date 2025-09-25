Infortunio Bonny: come sta e cosa filtra per il Cagliari

Ange-Yoan Bonny ha subito un piccolo infortunio negli scorsi giorni: le ultime sulle sue condizioni in vista del Cagliari

La partita contro il Cagliari non può essere assolutamente sottovalutata da parte dell’Inter. I nerazzurri hanno bisogno di punti per risalire la classifica e i sardi sono un avversario ostico, non semplice da affrontare per il loro stile di gioco e le qualità difensive.

Non a caso, gli isolani hanno già racimolato diversi punti e messo in seria difficoltà il Napoli che, contro il loro blocco basso, sono riusciti a segnare solo all’ultimo minuto con Anguissa. Cristian Chivu tiene l’alta l’asticella in vista dell’appuntamento di sabato sera, ma allo stesso tempo deve operare delle rotazioni chirurgiche, visti i tanti appuntamenti che attendono l’Inter in calendario.

I nerazzurri, infatti, devono affrontare un vero tour de force tra campionato e Champions League e una delle priorità è limitare gli infortuni. L’ultimo calciatore in dubbio per il Cagliari ora è Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese ha subito una botta alla caviglia in allenamento e non è al massimo per la prossima di Serie A.

È un vero peccato, visto che Chivu voleva dare un turno di riposo a Marcus Thuram e premiarlo dal primo minuto, visti gli ultimi ottimi ingressi in campo.

Infortunio Bonny: cosa filtra da Appiano nelle ultime ore

Bonny si è allenato a parte, ma secondo quanto risulta a Interlive.it, c’è fiducia sul suo recupero in vista del Cagliari. Molto dipenderà da quanto dolore sentirà il francese e dalle sensazioni del giorno stesso, ma non si tratta di un infortunio importante e soprattutto non ci sono problemi seri o di natura muscolare.

Si tratta solo di aspettare, dunque, e capire se l’ex Parma riuscirà a essere la cento per cento. Per questo, resistono delle possibilità di vederlo in campo dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez, un attacco che non darebbe riferimenti al blocco basso del Cagliari.

Allo stesso tempo, Chivu potrebbe comunque scegliere la via della prudenza e quindi privilegiare uno tra Thuram e Pio Esposito. Ad oggi, l’unica certezza è rappresentata dall’utilizzo del Toro dal primo minuto. Il Toro ha totalmente recuperato dal problema alla schiena e ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e ritrovare feeling con il gol. Il Cagliari è una delle sue vittime preferite in carriera, quindi c’è da stare attenti.