LIVE Serie A, Cagliari-Inter: Martinez confermato in porta, debutto dal 1′ per Luis Henrique | Formazioni UFFICIALI e Cronaca del match

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Cagliari di Pisacane nella quinta giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter è di scena sul campo del Cagliari in Sardegna nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che sono in serie positiva di vittorie che sarà diretta dall’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu sono alla ricerca di un po’ di continuità e del terzo successo di fila dopo quelli ottenuti contro Ajax e Sassuolo. Lo scopo è quello di portare a casa altri tre punti per agganciare almeno per una notte in classifica Milan e Roma a quota 9 punti e prepararsi al meglio al secondo turno di Champions League di martedì prossimo contro lo Slavia Praga.

Dall’altra parte i rossoblu di Vincezo Pisacane, galvanizzati dalla qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al netto 4-1 imposto al Frosinone, sognano una vittoria di prestigio dopo quelle negli scontri diretti salvezza contro Parma e Lecce. I sardi si candidano ad essere una delle sorprese di questo campionato.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla 18esima giornata della scorsa Serie A, quando i meneghini ebbero la meglio con il punteggio di 3-0 grazie alle reti di Bastoni, Lautaro Martinez e Calhanoglu su rigore. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra Cagliari e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Luperto, Mina, Ze Pedro; Palestra, Deiola, Adopo, Obert; Folorunsho, Sebastiano Esposito; Belotti. All.: Pisacane

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All.: Chivu

ARBITRO: Piccinini di Forlì