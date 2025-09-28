Non solo Esposito: l’Inter ha in casa un gioiello da 50 milioni

Sono le ore di Francesco Pio Esposito, al suo primo gol in Serie A con la maglia dell’Inter. Ma è già pronto un altro gioiello

L’Inter ha un nuovo talento che fa parlare l’Italia e tutta l’Europa. Francesco Pio Esposito si è preso i nerazzurri con una prestazione sontuosa da subentrante e il primo gol in Serie A segnato contro il Cagliari di suo fratello Sebastiano. L’Inter si gode un grande calciatore che potrebbe essere un punto di riferimento allucinante per il presente e per il futuro.

Ma non è l’unico giovane attorno a cui l’Inter vuole costruire le sue fortune. Infatti, si parla sempre di più delle straordinarie prestazioni che Aleksander Stankovic sta portando avanti con la maglia del Club Brugge. I nerazzurri hanno deciso di non riportare subito il figlio d’arte a casa. Anzi si è trasferito in Belgio, un club che valorizza tanto i giovani.

Il suo arrivo è passato quasi in secondo piano sui palcoscenici internazionali, visto che nel frattempo ha dominato, a livello mediatico, la telenovela che riguarda Ardon Jashari. Oggi, però, il regista è una realtà talmente importante ed evidente che tutti ne parlano e nessuno sembra avere intenzione di sminuirla. L’Inter intanto assapora un altro grande talento cresciuto nel settore giovanile.

Dopo Esposito, Stankovic è pronto a riprendersi l’Inter: ci sono le clausole di recompra

Ricordiamo che Marotta e Ausilio hanno già potuto incassare una cifra attorno ai 10 milioni di euro per la cessione di Stankovic al Club Brugge. I nerazzurri, però, hanno imposto con grande chiarezza di non voler perdere definitivamente il controllo sul calciatore.

Anzi, l’intenzione è quella di puntarci forte, tanto che sono state inserite nel suo contratto con il club belga ben due clausole di riacquisto per i prossimi due anni, con cifre a salire e sopra i 20 milioni di euro. Già la prossima estate, l’Inter potrebbe riportarlo a casa e intanto le sue gare sono in netta crescita.

Stankovic è già diventato la punta di diamante del Club Brugge in campionato e in Champions League. A suon di grandi giocate, si è guadagnato il titolo di Mvp anche contro lo Standard Liegi. L’Inter lo osserva da lontano e intanto in Belgio sono convinti che, se volessero venderlo a titolo definitivo, avrebbero un incasso sui 50 milioni di euro. Ma perché farlo? I margini di crescita sono enormi, soprattutto in quel ruolo.