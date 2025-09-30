Lo vogliono pure Conte e Inzaghi: “Inter all’arrembaggio per lui”

Marotta e Ausilio lavorano ad un altro colpo italiano. Annuncio sull’erede di Sommer tra i pali nerazzurri

C’è tanto lavora da fare in casa Inter, sia dentro che fuori dal campo. Lo sanno bene gli uomini mercato nerazzurri: sebbene in estate non siano riusciti a completare il colpo in attacco Ademola Lookman, le maggiori riflessioni riguardano il pacchetto arretrato. Non fosse altro perché tra il portiere Sommer e i difensori Acerbi, De Vrij e Darmian ci sono ben quattro calciatori in scadenza di contratto.

“Penso che l’Inter andrà su Marco Carnesecchi visto che Donnarumma si è accasato al Manchester City: aveva richieste sia dai nerazzurri che dalla Juventus“. Lo rivela il noto talent scout italiano Michele Fratini, il quale in una intervista al canale YouTube di ‘calciomercato.it’ dichiara: “Credo che Carnesecchi sarà il futuro numero 1 dell’Inter“.

“Tre difensori sono in scadenza e sono tutti esperti, penso che possa tornare di moda un giovane italiano come Pietro Comuzzo. Lo vorrebbero tutti, compreso Conte a cui ora farebbe comodo visto l’infortunio di Buongiorno al Napoli. Mi aspetto un arrembaggio dell’Inter per lui: ha scelto Firenze invece di andare in Arabia Saudita da Simone Inzaghi. Sicuramente andrebbe a rinfrescare la difesa nerazzurra” conclude Fratini.