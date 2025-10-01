Annuncio clamoroso: “L’Inter lo vuole gratis e lui è disposto a fare panchina fino a giugno”

Svolta di calciomercato per i nerazzurri, con Marotta pronto a prendere un altro svincolato per rinforzare la squadra di Chivu

Gli ultimi sono stati Zielinski e Taremi. Ma la storia recente dell’Inter registra tanti colpi a costo zero, almeno da quando ci sono Marotta e Ausilio ad occuparsi del mercato. Il primo fu Godin, che non lasciò tracce nella sua esperienza a Milano, poi Alexis Sanchez che invece è stato condizionato dagli infortuni. Molto meglio hanno fatto Mkhitaryan e Calhanoglu, ancora punti fermi dello scacchiere di Chivu.

Per non parlare di Onana, grande protagonista per una stagione culminata con la finale di Champions League e poi ceduto per 55 milioni di euro al Manchester United. Meteore in nerazzurro sono stati sia Cuadrado che Klaassen, mentre un grande protagonista è stato ed è tuttora Marcus Thuram. Il prossimo svincolato ad accasarsi ad Appiano Gentile potrebbe essere Illan Meslier.

Calciomercato Inter, dall’Inghilterra: “Anche club francesi su Meslier”

Nei giorni scorsi ‘calciomercato.it’ ha svelato l’interesse dell’Inter per il portiere francese classe 2000 in scadenza di contratto con il Leeds. Protagonista la scorsa stagione del ritorno in Premier League dei Whites, ora Meslier ha perso il posto da titolare. Intervenuto nel podcast Inside Track, il giornalista inglese Pete O’Rourke ha spiegato come stanno le cose.

“Si è parlato del possibile trasferimento all’Inter a parametro zero: ai nerazzurri piace e risparmierebbero i soldi del cartellino. Ma penso che ci siano anche club di Ligue 1 su Meslier. Vista la situazione, penso che sia difficile che il Leeds riesca a cederlo a gennaio. Vista la situazione contrattuale, lo stesso portiere probabilmente è contento di restare in panchina fino al termine della stagione e poi scegliersi la prossima squadra da svincolato”.