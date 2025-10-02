I 5 gol più pesanti di Lautaro con la maglia dell’Inter

L’ultimo, ma non l’ultimissimo, cinque mesi fa al Barcellona

Con il gol al Cagliari, il numero 117 in Serie A, Lautaro è diventato il quinto miglior marcatore della storia dell’Inter nel massimo campionato italiano. L’argentino ha staccato un certo Sandro Mazzola e adesso ha spostato il mirino sul quarto posto, occupato da Spillo Altobelli con 128 reti.

Lautaro è approdato all’Inter a soli 20 anni, precisamente nel luglio del 2018. In più di 7 anni con la maglia nerazzurra ha:

Disputato 341 partite;

Segnato 157 gol;

Realizzato 51 assist;

Conquistato 7 titoli, tra cui 2 Scudetti;

Giocato 3 finali europee: 2 di Champions e 1 di Europa League;

Vinto la classifica capocannonieri nel 2023/2024 con 24 reti.

Tornando sui gol del classe ’97 di Bahia Bianca, Interlive ha scelto – e non è stato affatto semplice – i 5 più importanti, o meglio dire pesanti da lui siglati con l’Inter

21 FEBBRAIO 2021: MILAN-INTER 0-3

È il derby che mette il timbro sulla volata Scudetto dell’allora squadra di Conte. Lautaro lo sblocca al 5′, in un ‘Meazza’ deserto per il Covid, con una incornata di testa su cross dalla destra di Lukaku. Nel momento più difficile della partita, il ‘Toro’ firmò anche il raddoppio al termine di un’azione magistrale. Di Lukaku, ancora con Perisic in versione assist-man, il 3-0 finale.

8 MARZO 2022: LIVERPOOL-INTER 0-1

Ad Anfield Road, contro un super Liverpool che poi si aggiudicherà proprio quella edizione di Champions, l’Inter di Simone Inzaghi è chiamata all’impresa: rimontare lo 0-2 (immeritato) dell’andata. I nerazzurri disputano una partita straordinaria e al 62′, con un destro potente e preciso di Lautaro, si portano avanti.

La remuntada sembra davvero dietro l’angolo, ma un minuto più tardi un ingenuo Sanchez si prende il secondo giallo spegnendo i sogni di gloria. Quella gara, però, farà crescere l’autostima di tutta la squadra, che un anno e qualche mese dopo raggiungerà la finale di Istanbul. A Liverpool, con quel gol, c’è anche l’affermaziome definitiva di Lautaro in campo intenazionale.

16 MAGGIO 2023: INTER-MILAN 1-0

L’ultimo ostacolo prima di Istanbul, il Milan di Stefano Pioli. La finale viene quasi ipotecata del tutto all’andata, con un 0-2 che sta anche stretto all’Inter. Nel ritorno i cugini rossoneri sono pressoché incapaci di far male alla porta difesa da Onana, ma basta poco per cambiare una partita.

Serve, insomma, il gol che tronca definitivamente le gambe all’avversario. A questo ci pensa proprio Lautaro, al minuto 74: azione sullo stretto, Lukaku serve il ‘Toro’ che da pochi passi e di sinistro non sbaglia. Il ‘Meazza’ esplode e iconica è l’esultanza del capitano.

6 MAGGIO 2025: INTER-BARCELLONA 4-3 d.t.s

Inter-Barcellona è storia recente, una partita entrata nella leggenda del calcio italiano e internazionale. 2-2 finisce in Spagna e al ritorno, in un San Siro stracolmo che pregusta una nuova impresa, si mette subito in discesa per i nerazzurri: la sblocca proprio Lautaro, su assist di Dumfries. Un gol a porta spalancata, un gioco da ragazzi per un attaccante fenomenale come l’argentino.

Ma quello ai blaugrana è soprattutto un gol simbolico e iconico di un giocatore che ha fatto davvero di tutto – il problema muscolare smaltito in nemmeno sette giorni – pur di esserci quella notte, che alla fine fu magica per l’Inter. È l’ultima rete pesante di Lautaro con la maglia nerazzurra, ma siamo sicuri che ce ne saranno ancora tante altre.