UFFICIALE: “Ha firmato”. L’Inter perde un giocatore a costo zero

Gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio devono incassare un duro colpo. Un altro top club fa festa

Le vittorie e le sconfitte, nel calcio, non riguardano sempre e soltanto i 90 minuti delle partite. Ci sono altri match che si disputano fuori dal terreno di gioco e che non vedono impegnati calciatori e allenatori, bensì i dirigenti. Ci stiamo riferendo alle sfide che si vengono a creare sul calciomercato per acquistare, vendere o tenere un giocatore in rosa.

In tal senso gli uomini mercato dell’Inter Marotta e Ausilio vengono considerati dei top player nel loro ruolo. Soprattutto negli ultimi anni della gestione Suning, con la necessità di far quadrare i conti – cedendo senza poter investire – sono sempre riusciti a costruire rose in grado di competere ai massi livelli in Serie A e in Champions League.

Calciomercato Inter, niente Scarlato: firma con il River Plate

Nei mesi scorsi il nome di Luca Scarlato è entrato nei radar dell’Inter. Nonostante la giovane età (appena 16 anni) il fantasista argentino viene già considerato uno dei migliori talenti della sua generazione. Punto fermo della Nazionale albiceleste Under 17, in estate Marotta e Ausilio avevano pensato di acquistarlo per la squadra Primavera prima e per la formazione Under 23 che gioca in Serie C.

L’affare con il River Plate, però, non è andato in porto e l’idea della società di Viale della Liberazione era quella di prenderlo a costo zero a giugno. Ma i Millonarios hanno giocato d’anticipo facendogli firmare il primo contratto da professionista, evitando di perderlo da svincolato. Presto il tecnico Gallardo potrebbe farlo esordire in prima squadra per premiare la sua scelta di legarsi al club di Buenos Aires.