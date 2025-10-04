L’Inter non aspetta di prenderlo gratis, Marotta lo riporta in Italia a gennaio

Svolta in arrivo nella sessione invernale di calciomercato. Un calciatore che si svincola a giugno potrebbe arrivare subito da Chivu

La scorsa estate c’è stata una rivoluzione in attacco. Arnautovic, Correa e Taremi hanno lasciato l’Inter e sono stati sostituiti da Bonny e Pio Esposito. In realtà il presidente Marotta avrebbe voluto regalare a Cristian Chivu anche la quinta punta, ma la trattativa con l’Atalanta per Lookman non è andata in porto. La prossima estate sarà il turno della difesa.

Una rivoluzione necessaria visto che andranno in scadenza di contratto Acerbi, Darmian e De Vrij: tre ultra trentenni che non rientrano nella filosofia di ringiovanimento del fondo Oaktree. Come spesso accade in questi casi, il primo pensiero va ai calciatori che si svincolano a giugno e in quel ruolo ce ne sono alcuni molto interessanti. Alcuni purtroppo irraggiungibili, come i francesi Konate del Liverpool e Upamecano del Bayern Monaco o l’inglesi Guehi del Crystal Palace.

Calciomercato Inter, riecco Demiral: occasione dall’Al Ahli

Tra le occasioni che offre il mercato c’è anche Merih Demiral, vecchio pallino del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Attualmente il 27enne difensore centrale turco sta militando in Arabia Saudita con l’Al Ahli, dove però il tecnico tedesco Jaissle lo ha escluso dalla lista dei convocati per le ultime due partite contro l’Al Hazem in campionato e con l’Al Duhail nella Champions asiatica.

L’idea di Marotta è quella di anticipare l’arrivo di un colpo in difesa a gennaio e l’ex atalantino sembra il profilo perfetto. Il suo cartellino ha costi molto contenuti, ma ovviamente dovrà ridursi notevolmente l’ingaggio per tornare nel calcio che conta. Rispetto a profili simili come Senesi del Bournemouth o Doekhi dell’Union Berlino, peraltro, Demiral avrebbe il vantaggio di conoscere già la Serie A e il modulo con la difesa a tre. Staremo a vedere.