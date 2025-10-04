LIVE Serie A, Inter-Cremonese: Frattesi e Bonny dal 1′, segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta la Cremonese di Nicola nella sesta giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter riceve la Cremonese a San Siro nel terzo anticipo del sabato valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo tra due formazioni appaiate in classifica a quota 9 punti, sebbene siano partite con obiettivi diversi, che sarà diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu, che sono reduci dal successo casalingo in Champions League contro lo Slavia Praga grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Dumfries, vogliono centrare la quinta vittoria consecutiva. C’è voglia di continuare a risalire la classifica, sfruttando lo scontro diretto di domani tra Juve e Milan, per vivere una pausa per le Nazionali più serena rispetto a quella di settembre.

Dall’altro lato i grigiorossi di Davide Nicola, che invece vengono da tre pareggi di fila compreso quello di sabato scorso contro il Como, sognano di ottenere un altro successo a San Siro dopo quello sul Milan nella gara inaugurale. L’obiettivo è quello di restare imbattuti e mettere in cascina altri punti preziosi nella corsa salvezza.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla quarta giornata della Serie A 2022-23, quando i meneghini si imposero con il risultato di 3-1 per effetto dei gol di Correa, Barella e Lautaro Martinez. La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile su tutti i dispositivi soltanto sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Cremonese live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-CREMONESE

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All.: Chivu

CREMONESE (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani M., Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez, Johnsen; Sanabria. All.: Nicola