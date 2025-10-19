Bisseck alla Juventus: scambio di favori con l’Inter

Tudor è alle prese con l’emergenza in difesa dopo l’infortunio di Bremer. Ecco la proposta di Comolli a Marotta

All’Inter potrebbe aprirsi un piccolo caso con protagonista Yann Bisseck. La scorsa estate il Crystal Palace aveva bussato alle porte del club meneghino con un’offerta da oltre 30 milioni di euro, che però è stata rispedita al mittente. Il difensore tedesco pensava di trovare maggiore spazio e invece con l’arrivo di Akanji è stato spesso relegato in panchina.

Uno scarso minutaggio in nerazzurro che gli è costato anche la convocazione da parte della Germania nelle gare di qualificazione contro Lussemburgo e Irlanda del Nord. Per cercare di riconquistare la Mannschaft in vista dei Mondiali – secondo l’autorevole quotidiano ‘Bild’ – Bisseck avrebbe chiesto la cessione a gennaio. Tuttavia l’Inter non ha intenzione di privarsene, anzi: sta cercando un altro centrale da aggiungere al pacchetto arretrato di Chivu.

Calciomercato Inter, Bisseck nel mirino della Juve a gennaio

Lo stesso Crystal Palace – insieme al Bournemouth in Premier League – ma anche l’Eintracht Francoforte in Bundesliga sarebbero ben lieti di prendere Bisseck nella sessione invernale di calciomercato. Ma attenzione alla pista italiana: la Juventus starebbe pensando al difensore centrale tedesco, soprattutto (ma a prescindere) dal nuovo infortunio di Bremer. E’ dalla scorsa estate che Tudor attende un rinforzo in quel ruolo.

L’Inter di certo non ha intenzione di fare un favore al suo acerrimo nemico, ma il Dg bianconero Comolli ha un asso nella manica da giocarsi con il presidente Marotta. Tra gli obiettivi nerazzurri in difesa, infatti, c’è Tarik Muharemovic. Il nazionale bosniaco è un calciatore di proprietà del Sassuolo, ma la Juve vanta il 50% sul prezzo della futura rivendita. Rinunciare alla sua percentuale faciliterebbe l’affare, magari in cambio di uno sconto su Bisseck.