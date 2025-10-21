LIVE Champions League, Union SG-Inter: Lautaro con Pio Esposito, c’è Frattesi | Formazioni UFFICIALI e Cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta l’Union St. Gilloise di Hubert nella terza giornata di Champions. Segui la cronaca del match Live

L’Inter fa visita all’Union Saint Gilloise a Bruxelles in una gara valida per la terza giornata della fase a girone unico della Champions League. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi europei ben differenti, che sarà diretta dall’arbitro svedese Glenn Nyberg.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono allungare la striscia di sei vittorie consecutive iniziata proprio in campo internazionale contro l’Ajax. Reduci dalla bella vittoria in trasferta contro la Roma in Serie A che ha permesso di annullare il gap coi giallorossi e col Napoli – prossimo avversario sabato in campionato – l’obiettivo è quello di centrare un’altra vittoria per restare a punteggio pieno.

Dall’altra parte i gialloblu di David Hubert, a loro volta, vengono dal successo in rimonta sul Charleroi che ha consentito loro di restare in testa alla Jupiler League con tre punti di vantaggio sul Club Brugge. Discorso diverso in campo europeo: dopo la bella vittoria in trasferta al debutto contro il Psv Eindhoven, i campioni del Belgio hanno subito una pesante sconfitta casalinga contro il Newcastle.

Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre, con l’Inter che torna ad affrontare una formazione belga a 21 anni di distanza dal 3-1 inferto in questo stesso stadio all’Anderlecht. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile su smartphone, tablet e pc sulla app di Now. Interlive.it vi offre il match del ‘Lotto Park’ tra Union Saint Gilloise e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI UNION SG-INTER

UNION SG (4-3-3): Scherpen; Khalaili, MacAllister, Burgess, Leysen; Van de Perre, Zorgane, Rasmussen; El Hadj; David, Niang. All.: Hubert

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. All.: Chivu

ARBITRO: Nyberg (SVE)