Guardiola lo caccia a gennaio, una stella del City bussa all’Inter

Dopo Akanji i nerazzurri potrebbero accogliere un altro calciatore da Manchester. Concorrenza molto folta, c’è pure il Milan

Pep Guardiola è il tecnico che ha fatto spendere più soldi ai club in cui ha allenato in tutta la storia del calcio. Nella top five, dietro al manager catalano, ci sono Simeone, Allegri, Conte e Tuchel. Oltre due miliardi di euro per comprare 71 calciatori, tra i quali il più costoso è stato Grealish con 117 milioni, seguito da Gvardiol con 90 milioni e Marmoush con 75 milioni.

Acquisti spesso di qualità che hanno contribuito a fare le fortune del Manchester City. Ma ci sono anche esempi di calciatori per i quali sono state spese cifre importanti, che non sono mai stati dei veri e propri titolari. È il caso, ad esempio, di Mateo Kovacic, 33esimo nella speciale classifica dei colpi più costosi di Guardiola con i suoi 29 milioni di euro spesi per prenderlo dal Chelsea nel 2023.

Calciomercato Inter, rispunta Kovacic: è derby con il Milan

Secondo quanto riportato dal portale britannico ‘The Daily Briefing’, il centrocampista croato non rientra più nei piani di Guardiola. Il manager dei Citizens lo avrebbe messo sul mercato, invitandolo a trovarsi una squadra a gennaio. Esclusa qualsiasi discorso in merito al rinnovo del contratto di Mateo Kovacic, che è in scadenza nel 2027. Le pretendenti non mancano.

West Ham e Aston Villa vogliono farlo restare in Premier League, mentre Villarreal e Betis Siviglia puntano a riportarlo nella Liga dopo l’esperienza al Real Madrid. E poi ci sono le piste italiane che conducono a Inter e Milan. In nerazzurro tornerebbe volentieri dopo i due anni e mezzo tra il 2013 e il 2015 e ritroverebbe Akanji, anche lui considerato esubero dal Manchester City. In rossonero, invece, avrebbe l’opportunità di giocare con il connazionale Modric. Vedremo chi la spunterà.