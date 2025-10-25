Si è fatto male prima della partita: UFFICIALE, salta Napoli-Inter

Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura

Niente Napoli-Inter, si è infortunato nell’ultima seduta di allenamento. Problema non banale per uno dei protagonisti degli ultimi Scudetti. Nelle scorse ore è arrivato il comunicato ufficiale del club.

Alex Meret non giocherà il big match del ‘Maradona’ in programma oggi alle 18 e valevole per l’ottava giornata di Serie A. Il portiere friulano, che probabilmente sarebbe tornato titolare dopo le ultime quattro partite vissute in panchina, è andato ko nel corso dell’allenamento di ieri mattina.

Stando alla breve nota della società di De Laurentiis, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Meret “hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro”.

Per Meret si prospetta un mese di stop, ma secondo Calciomercato.it tutto dipenderà dal tipo di frattura (se composta o scomposta). Ciò sarà verificabile soltanto da ulteriori accertamenti. In panchina andrà il Primavera Ferrante, considerato che Conte non può contare neanche sul terzo portiere Contini, ancora indisponibile per via della frattura alla mano.