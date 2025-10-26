Bocciato Luis Henrique, nuovo erede Dumfries: uno sconosciuto che costa poco

Inter pronta a tornare sul mercato per un altro esterno destro visto il flop del brasiliano preso in estate dal Marsiglia

Tra gli acquisti più costosi dell’Inter della scorsa estate c’è Luis Henrique. Pagato 23 milioni di euro più 2 di bonus per prenderlo dal Marsiglia, il 23enne esterno destro brasiliano sta faticando a trovare spazio nello scacchiere di Cristian Chivu. Già nelle sue prime apparizioni al Mondiale per Club non aveva impressionato, ma c’erano tutte le attenuanti legati al finale di stagione e all’ambientamento in una nuova squadra.

Dopo la preparazione estiva, tuttavia, le cose non sono migliorate. Una sola presenza da titolare per Luis Henrique nelle prime otto giornate di Serie A, contro il Cagliari quando fu sostituito al minuto 72. Esordio in Champions League negli ultimi 13 minuti contro l’Union Saint Gilloise quando l’Inter era già avanti 4-0. Insomma, si pensava potesse contendere il posto a Dumfries in fascia, ma per ora l’olandese ha il posto assicurato.

Calciomercato Inter, idea Gorosito a destra: una scommessa azzardata

La prossima estate, tuttavia, si attiverà di nuovo la clausola di rescissione da 25 milioni di euro per Denzel Dumfries. Per l’Inter sarebbe meglio non farsi trovare impreparata, ecco perché gli osservatori nerazzurri in giro per il mondo stanno vagliando nuovi profili per la corsia destra. A tal proposito, secondo il sito sudamericano ‘El Crack Deportivo’, sul taccuino del Ds Ausilio sarebbe finito il nome di Dylan Gorosito.

Si tratta di un terzino argentino classe 2006 che si è messo in mostra nel Mondiale Under 20 con la Seleccion dove è arrivato fino alla finale persa col Marocco. Attualmente milita in patria con il Boca Juniors, ma nella formazione riserve, non riuscendo a trovare spazio in prima squadra dove in quel ruolo gli vengono preferiti Barinaga e Advincula. I costi ad oggi sono bassi e non superano i 5 milioni di euro, ma è una scommessa alquanto azzardata.