Caos alla Juve, ne approfitta l’Inter: arriva in prestito a gennaio

I bianconeri sono alle prese con il cambio di allenatore dopo l’esonero di Tudor. Il presidente Marotta pronto allo sgarbo

La Juventus è guarita dalla pareggite e infatti nelle ultime tre partite tra Serie A e Champions League ha sempre perso. Risultati che hanno portato il club bianconero ad optare per l’esonero di Igor Tudor, che dopo la vittoria – peraltro viziata da decisioni arbitrali molto discutibili – contro l’Inter di Cristian Chivu non ha saputo più vincere.

Nel turno infrasettimanale contro l’Udinese in panchina ci andrà Brambilla, poi dovrebbe essere ufficializzato il nuovo allenatore. Ma per la maggior parte dei tifosi il tecnico croato era l’ultimo dei colpevoli. Sul banco degli imputati vengono messi la proprietà nella persona di John Elkann, la dirigenza con il plenipotenziario Comolli ed i calciatori per il loro scarso rendimento. Una situazione di caos della quale potrebbe approfittare Beppe Marotta sul mercato.

Calciomercato Inter, sgarbo alla Juventus: idea Molina

Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Ekrem Konur sul suo account ‘X’, ci sono buone possibilità che Nahuel Molina possa fare ritorno in Italia nella sessione di gennaio. Il terzino destro dell’Atletico Madrid e della Nazionale argentina vedrebbe di buon occhio una nuova esperienza in Serie A dopo quella con l’Udinese. E la Juve è da tempo sulle sue tracce.

Ma non soltanto la Juventus. Anche la Roma e soprattutto l’Inter sarebbero pensando a Molina, senza dimenticare l’Aston Villa in Premier League. I Colchoneros sono disposti anche a cederlo in prestito con diritto/obbligo di riscatto a giuno. Per i nerazzurri l’affare è legato alla partenza con la stessa formula di Luis Henrique, già bocciato da Chivu.