Quando rientra Thuram: la grande notizia da Appiano Gentile

Il francese è fuori da un mese per un infortunio muscolare

Grande notizia da Appiano su Marcus Thuram, out da un mese per via di un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra accusato nel corso del match di Champions contro lo Slavia Praga.

Stamane il classe ’97 ha iniziato ad allenarsi con il gruppo. Di conseguenza aumentano le chance di vederlo tra i convocati di Chivu per la sfida col Verona in programma domenica ore 12.30 allo stadio ‘Bentegodi’ e valevole per la decima giornata di Serie A. Domani si avranno maggiori certezze in tal senso, ma il rientro del numero 9 è ormai a un passo.

L’ultima partita il 30 settembre

Thuram manca esattamente da un mese. L’ultima partita prima dell’infortunio, infatti, risale al 30 settembre scorso: 3-0 al ‘Meazza’ allo Slavia Praga, con l’ex Borussia autore dell’assist a Dumfries per il momentaneo due a zero.

Il guaio muscolare ha stoppato un avvio di stagione scintillante del transalpino, che dopo la gara coi cechi aveva sostenuto di aver avuto “soltanto un crampo”. I successivi esami strumentali, purtroppo per lui e per l’Inter, lo hanno poi smentito. Fino al 30 settembre aveva:

Disputato 7 partite, di cui 2 in Champions: un totale di 528′;

Segnato 5 gol (due doppiette) e realizzato 2 assist.

Bonny non l’ha fatto rimpiangere (Napoli a parte)

Thuram ha saltato le ultime cinque partite. Solo in una, però, è stato davvero rimpianto: al ‘Maradona’ contro il Napoli di Antonio Conte. Nella altre quattro è stato ben sostituito da Pio Esposito e soprattutto Bonny, autore di 2 reti e 5 assist.

Proprio l’ex Parma dovrebbe riprendersi una maglia da titolare in attacco domenica contro il Verona. Non si esclude un turno di riposo per Lautaro, non brillantissimo nelle ultimissime uscite. in tal caso il partner di Bonny sarebbe Pio Esposito, ieri con la Fiorentina tra i migliori in campo.

Per quanto riguarda Thuram, invece, impensabile che possa giocare subito dall’inizio dopo un mese di assenza. Visti i precedenti, infatti, l’Inter ci è andata e vuole andare cauta con il classe ’97.