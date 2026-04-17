Calciomercato Inter, nuovo obiettivo: gioca in Qatar e fa sette ruoli

Marotta e Ausilio a caccia di un colpo a sorpresa, ma c’è la concorrenza di altri cinque club in Europa

L’Inter ha bisogno di rinnovare molto la sua rosa nella sessione estiva di calciomercato. Per questo ha sguinzagliato i suoi scout in giro per il mondo alla ricerca di profili interessanti. Ancora meglio se giovani e poco costosi. L’ultimo nome sul taccuino di Marotta e Ausilio, secondo quanto si legge sul sito elkhadra.com, è quello di Adil Boulbina.

Si tratta di un Nazionale algerino classe 2003 che milita attualmente in Qatar nell’Al Duhail. La sua posizione naturale in campo è quello di attaccante esterno sinistro, ma soltanto in questa stagione tra campionato e Champions asiatica ha ricoperto ben sette ruoli diversi: ala destra e ala sinistra nel 4-3-3, esterno destro e esterno sinistro nel 3-5-2, ma anche mediano davanti alla difesa, trequartista e prima punta. Insomma, un vero e proprio jolly.

Non c’è dubbio che un giocatore così farebbe comodo a Chivu e non solo. I numeri di Boulbina sono importanti: 12 gol e 6 assist in 28 presenze. Acquistato dall’Al Duhail per 4 milioni di euro, ora il suo cartellino vale almeno il doppio. L’Inter però dovrà fare in conti con la concorrenza di almeno cinque club europei: i francesi del Marsiglia e del Brest, gli spagnoli del Betis, gli olandesi dell’Ajax ed i portoghesi dello Sporting CP.