Nico Paz elogia Fabregas e gela i nerazzurri: “Niente Inter”

Il fantasista argentino del Como è proiettato sulla semifinale di Coppa Italia e fa un annuncio sul suo futuro al Real Madrid

Tra il tardo pomeriggio di oggi e stasera andranno in campo il Como e l’Inter, rispettivamente in trasferta contro il Sassuolo e in casa contro il Cagliari. Due anticipi al venerdì in Serie A perché le due squadre lombarde poi si ritroveranno martedì a San Siro nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il tutto a meno di dieci giorni dal pirotecnico 4-3 per i nerazzurri al Sinigaglia.

Grande attesa per Nico Paz. “Sarebbe bellissimo raggiungere la finale. Dobbiamo fare tutto il possibile e dare tutto quello che abbiamo: siamo pronti e vogliamo giocare nel modo migliore possibile” ha detto il fantasista argentino a Sport Mediaset. “Fabregas? È stato il fattore più importante. Ha tanta fiducia in noi: è un allenatore giovane, una persona che vive di calcio e mi permette di giocare come voglio. È fondamentale”.

Inevitabile una domanda su futuro, con Nico Paz spesso accostato all’Inter. “Con i nerazzurri non c’è mai stato niente. Ritorno al Real Madrid? Non ci penso adesso, sono concentrato al 100% sul Como. Stiamo facendo una buona stagione, onestamente non ce l’aspettavamo così bella. Voglio dare tutto, poi per il futuro vedremo“.