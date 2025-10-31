Oaktree e calciatore pronti a dire sì, ma Chivu blocca la cessione

Svolta in ottica calciomercato Inter a gennaio. Il tecnico rumeno non vuole perdere un giocatore nerazzurro

L’Inter si candida ad essere una delle protagoniste nella sessione invernale di mercato. Tra acquisti e cessioni il club nerazzurro potrebbe mettere a segno diversi colpi per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Proprio l’allenatore rumeno potrebbe essere decisivo nelle strategie impostate dal presidente Marotta con il benestare del fondo Oaktree.

Calciomercato Inter, Chivu stoppa la cessione di Zielinski
Cristian Chivu (LaPresse) – Interlive.it

Tra i calciatori che certamente non fanno parte del progetto, tanto da essere stato escluso dalla lista Uefa, c’è Tomas Palacios. Da valutare la posizione di due nuovi acquisti come Luis Henrique e Diouf, che faticano a integrarsi: per loro non si esclude un prestito. In entrata serve assolutamente un rinforzo in difesa e magari un mediano incontrista, mentre per il centravanti si potrebbe attendere la prossima estate.

Calciomercato Inter, Zielinski piace sempre al Leeds: anche Chivu tra gli ostacoli

Nelle ultime settimane è emerso l’interessamento del Leeds per Piotr Zielinski. Gli Whites sono alla ricerca di un centrocampista esperto e di qualità per gennaio. Secondo il portale britannico ‘Football Insider’, il fondo Oaktree sarebbe più che disposto a cederlo anche a costi molto contenuti pur di liberarsi del suo alto ingaggio. E lo stesso Nazionale polacco sarebbe propenso a partire per giocare con più continuità nella stagione che porta ai Mondiali.

Piotr Zielinski (LaPresse) – Interlive.it

Tutti d’accordo allora? Non proprio. Mister Chivu, infatti, ha fatto dell’ex napoletano il primo ricambio in mediana e prima di dare il via libera alla sua cessione vuole capire come tornerà Mkhitaryan dall’infortunio che lo terrà fuori dai campi almeno un mese. E chi verrebbe preso al suo posto. Altro scoglio è rappresentato proprio dall’alto ingaggio di Zielinski, che se dovesse pretendere quello percepito in nerazzurro diventerebbe il calciatore più pagato al Leeds.

