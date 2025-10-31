Oaktree e calciatore pronti a dire sì, ma Chivu blocca la cessione

Svolta in ottica calciomercato Inter a gennaio. Il tecnico rumeno non vuole perdere un giocatore nerazzurro

L’Inter si candida ad essere una delle protagoniste nella sessione invernale di mercato. Tra acquisti e cessioni il club nerazzurro potrebbe mettere a segno diversi colpi per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Proprio l’allenatore rumeno potrebbe essere decisivo nelle strategie impostate dal presidente Marotta con il benestare del fondo Oaktree.

Tra i calciatori che certamente non fanno parte del progetto, tanto da essere stato escluso dalla lista Uefa, c’è Tomas Palacios. Da valutare la posizione di due nuovi acquisti come Luis Henrique e Diouf, che faticano a integrarsi: per loro non si esclude un prestito. In entrata serve assolutamente un rinforzo in difesa e magari un mediano incontrista, mentre per il centravanti si potrebbe attendere la prossima estate.

Calciomercato Inter, Zielinski piace sempre al Leeds: anche Chivu tra gli ostacoli

Nelle ultime settimane è emerso l’interessamento del Leeds per Piotr Zielinski. Gli Whites sono alla ricerca di un centrocampista esperto e di qualità per gennaio. Secondo il portale britannico ‘Football Insider’, il fondo Oaktree sarebbe più che disposto a cederlo anche a costi molto contenuti pur di liberarsi del suo alto ingaggio. E lo stesso Nazionale polacco sarebbe propenso a partire per giocare con più continuità nella stagione che porta ai Mondiali.

Tutti d’accordo allora? Non proprio. Mister Chivu, infatti, ha fatto dell’ex napoletano il primo ricambio in mediana e prima di dare il via libera alla sua cessione vuole capire come tornerà Mkhitaryan dall’infortunio che lo terrà fuori dai campi almeno un mese. E chi verrebbe preso al suo posto. Altro scoglio è rappresentato proprio dall’alto ingaggio di Zielinski, che se dovesse pretendere quello percepito in nerazzurro diventerebbe il calciatore più pagato al Leeds.