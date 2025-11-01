Diouf via dall’Inter a gennaio: scambio tra centrocampisti in Serie A

Il francese è stato bocciato da Chivu: “Non è pronto per il calcio italiano”

L’esperienza di Diouf con la maglia dell’Inter potrebbe finire presto. Va detto che in effetti neanche è iniziata: fin qui Chivu gli ha concesso appena 2 presenze per un totale misero di 26′.

Il francese è sceso in campo nei minuti finali delle sfide con Torino (prima giornata) e Cremonese (sesta giornata), con il risultato già in cassaforte. Nella seconda impattò male, propiziando l’unica rete della squadra di Nicola.

Chivu l’ha bocciato: “Non pronto per il calcio italiano”

Chivu è stato molto duro con lui, come con l’altro acquisto flop Luis Henrique: “Non sono pronti per il calcio italiano“. Una bocciatura pesante che per il transalpino sembra pressoché definitiva. Tanto che stamane alcuni media hanno ipotizzato una sua partenza già nel prossimo calciomercato di gennaio.

L’esigenza era un’altra

Al momento non abbiamo riscontri in questo senso, ma la cosa non ci stupirebbe qualora il classe 2003 continuasse a rimanere ai margini. Ancora oggi, anzi soprattutto oggi Diouf appare un acquisto incomprensibile su cui, come ormai noto, c’è lo zampino dell’ex capo scout Inter e Ds Milan Massimiliano Mirabelli, Direttore sportivo del Padova ma di fatto anche del Lens dato che la proprietà è la medesima.

Ma l’esigenza acclarata dell’Inter, nella fattispecie di Chivu era un mediano con caratteristiche alla Kone, per dare maggiore protezione alla difesa. Dopo che è saltato (subito) l’ex Borussia M’Gladbach, Ausilio ha virato proprio su Diouf, non un mediano bensì una mezz’ala box-to-box con grossi limiti tecnico-tattici. Risultato? Non gioca mai.

Frendrup sempre di moda in casa Inter: scambio con Diouf?

Senza un mediano bravo a interdire, Chivu ha preferito proseguire con il 3-5-2 inzaghiano, seppur sviluppato in maniera diversa rispetto al suo predecessore. L’esigenza, dunque, non è più tale, anche se al tecnico romeno potrebbe ancora fare comodo un calciatore capace di proteggere la difesa e dare più equilibrio alla sua Inter.

Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rilanciato il nome di Frendrup in chiave nerazzurra. Il danese piace da tempo, piace soprattutto a Chivu per cui è giusto tenerlo in una eventuale lista della spesa. Per gennaio chissà che non possa nascere un’idea di scambio col Genoa: Frendrup in prestito oneroso con diritto all’Inter, Diouf in prestito secco al Genoa fino al termine della stagione.