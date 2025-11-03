Ingaggio triplicato e 40 milioni per il cartellino: addio Inter per il Liverpool

Colpo di scena nel mercato di gennaio per i nerazzurri. Arne Slot pronto a fare follie per convincerlo a scegliere i Reds

Non è stato un buon avvio di stagione per il Liverpool fino a questo momento. La squadra di Arne Slot è già stata eliminata dalla Coppa di Lega inglese perdendo 3-0 in casa contro il Crystal Palace. In Premier League ha rimediato quattro ko di fila che l’hanno allontanata dall’Arsenal capolista e in Champions è fuori dalle prime otto causa la sconfitta rimediata contro il Galatasaray.

I Reds saranno avversari dell’Inter nella fase a girone unico della massima competizione europea per club a San Siro il prossimo 9 dicembre. In attesa di sfidarsi sul campo, i due club potrebbero darsi battaglia sul terreno del calciomercato a gennaio. Entrambi sono alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato e c’è un obiettivo in comune che risponde al nome di Joel Ordonez.

Calciomercato Inter, sprint Liverpool per Ordonez

Ad appena 21 anni, il nazionale ecuadoriano è già uno dei difensori centrali più ambiti al mondo. Per questo il Club Brugge gli ha fatto firmare un rinnovo fino al 2029 non più tardi dello scorso settembre. L’Inter pensa a lui come erede di Acerbi e De Vrij, mentre il Liverpool deve sopperire al grave infortunio di Leoni e fare i conti con l’età avanzata di Van Dijk. Ma chi è in vantaggio nella corsa a Ordonez?

Stando a quanto riportato dal portale sudamericano ‘Bola Vip’, il club inglese sarebbe pronto a fare una grossa offerta a gennaio: 40 milioni di euro ai belgi per il cartellino e ingaggio da 3 milioni a stagione a Ordonez. Praticamente il triplo rispetto ai 965mila euro che guadagna adesso. Cifre che rischiano di mettere fuori causa Marotta e Ausilio dalla corsa al difensore cresciuto nell’Independiente del Valle.