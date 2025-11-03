Un club amico aiuta l’Inter: Andy Diouf rivenduto allo stesso prezzo

Il centrocampista francese arrivato dal Lens non è ancora riuscito a convincere Chivu. A gennaio potrebbe già lasciare Milano

Undici minuti contro il Torino sul 5-0 e quindici contro la Cremonese sul 4-0, mai impiegato in Champions League. Ad oggi Andy Diouf è sceso in campo la miseria di 26 minuti in Serie A, sempre a risultato più che acquisito. Finora ogni suo minuto in campo è costato un milioni di euro all’Inter, visto che ne ha spesi 25 in estate per acquistarlo dal Lens.

Calciomercato Inter, Diouf rivenduto a gennaio
Andy Diouf (foto Ansa) – Interlive.it

Insomma, appare evidente che Cristian Chivu abbia già bocciato il 22enne centrocampista francese di origini senegalesi. Dopo il fallito assalto a Manu Kone della Roma, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio aveva deciso di scommettere su di lui, bruciando la concorrenza del Napoli. Ma finora l’investimento non è andato a buon fine e già si parla di una possibile partenza di Diouf a gennaio.

L’ipotesi è quella di un ritorno nella Ligue 1, più in particolare nel Marsiglia. Secondo fonti transalpine, i focesi starebbero cercando un centrocampista con le sue caratteristiche ed il tecnico De Zerbi sarebbe un suo estimatore. Da Luis Henrique a Pavard passando per Valentin Carboni e Correa: negli ultimi anni i due club hanno fatto molti affari insieme. L’Inter punta a riprendere la cifra spesa in estate per non fare minusvalenza.

