Un club amico aiuta l’Inter: Andy Diouf rivenduto allo stesso prezzo

Il centrocampista francese arrivato dal Lens non è ancora riuscito a convincere Chivu. A gennaio potrebbe già lasciare Milano

Undici minuti contro il Torino sul 5-0 e quindici contro la Cremonese sul 4-0, mai impiegato in Champions League. Ad oggi Andy Diouf è sceso in campo la miseria di 26 minuti in Serie A, sempre a risultato più che acquisito. Finora ogni suo minuto in campo è costato un milioni di euro all’Inter, visto che ne ha spesi 25 in estate per acquistarlo dal Lens.

Insomma, appare evidente che Cristian Chivu abbia già bocciato il 22enne centrocampista francese di origini senegalesi. Dopo il fallito assalto a Manu Kone della Roma, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio aveva deciso di scommettere su di lui, bruciando la concorrenza del Napoli. Ma finora l’investimento non è andato a buon fine e già si parla di una possibile partenza di Diouf a gennaio.

L’ipotesi è quella di un ritorno nella Ligue 1, più in particolare nel Marsiglia. Secondo fonti transalpine, i focesi starebbero cercando un centrocampista con le sue caratteristiche ed il tecnico De Zerbi sarebbe un suo estimatore. Da Luis Henrique a Pavard passando per Valentin Carboni e Correa: negli ultimi anni i due club hanno fatto molti affari insieme. L’Inter punta a riprendere la cifra spesa in estate per non fare minusvalenza.