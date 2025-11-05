Ha fatto piangere Conte e la Juve: con 27 milioni può arrivare all’Inter

Marotta vara le strategie di mercato per la sessione invernale. Tra uscite ed entrate ci potrebbero essere molti movimenti specie in mediana

L’Inter potrebbe essere grande protagonista nel calciomercato di gennaio. In estate i nerazzurri hanno iniziato una rivoluzione che di certo non può dirsi finita, anzi. Sebbene mister Chivu stia portando buoni risultati, il presidente Marotta è consapevole del fatto che la rosa presenta qualche lacuna. Soprattutto nel reparto mediano, dove l’infortunio di Mkhitaryan ha complicato un po’ le cose.

Il centrocampista armeno garantisce qualità, ma la carta di identità inizia a farsi sentire. Sucic e Zielinski stanno cercando di sopperire alla sua assenza, mentre chi si aspettava che Davide Frattesi potesse avere qualche chance in più è rimasto deluso. Il cambio in panchina da Inzaghi a Chivu non ha giovato all’ex Sassuolo, che medita sempre di più l’addio. Per il club nerazzurro non è incedibile, ma serve un’offerta da almeno 30 milioni di euro.

Calciomercato Inter, sfida al Milan per Saibari del Psv

Guardando in ottica futura, l’Inter è alla ricerca di un centrocampista offensivo. Più volte si è fatto il nome di Nico Paz, ma non sarà facile strappare il fantasista spagnolo del Como al Real Madrid per i costi del cartellino e la concorrenza in Premier. Tuttavia ci sarebbe già un piano B: secondo il portale ‘Africa Foot’, infatti, i meneghini stanno pensando a Isamel Saibari.

Si tratta di un trequartista marocchino (nato in Spagna e con passaporto belga) classe 2001 che milita attualmente nel Psv Eindhoven. La scorsa stagione fu decisivo nel doppio confronto dei playoff di Champions contro la Juventus e quest’anno ha punito anche il Napoli nel clamoroso 6-2 inflitto a Conte. Stando alla fonte sopra citata, il suo cartellino è valutato 27 milioni di euro e su Saibari ci sarebbero anche il Milan e il Siviglia.