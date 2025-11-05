LIVE Champions League, Inter-Kairat Almaty: Chivu rilancia de Vrij e Frattesi, davanti Lautaro-Pio Esposito | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Kairat Almaty nella quarta giornata di Champions. Segui la cronaca del match Live

L’Inter ospita il Kairat Almaty a San Siro in una gara valida per la quarta giornata della fase campionato della Champions League. Una sfida che rappresenta un autentico testa-coda tra due squadre con ambizioni europee opposte che sarà diretta dall’arbitro portoghese Luis Miguel Branco Godinho.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle in campionato contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale e contro il Verona nel lunch match di domenica. L’obiettivo è quello di centrare un altro successo dopo quelli contro Ajax, Slavia Praga e Union Saint Gilloise per rimanere in testa a punteggio pieno e poter ambire alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Dall’altra parte i gialloneri di Rafael Urazbahtin si sono appena confermati campioni del Kazakistan pareggiando contro l’Astana mercoledì scorso nell’ultima giornata di campionato. Ora ci si può concentrare sul cammino europeo dove è stato conquistato il primo storico punto contro il Pafos dopo le due sconfitte iniziali contro Sporting CP e Real Madrid.

Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre, né tra l’Inter ed alcuna formazione kazaka nella storia. La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile su tutti i dispositivi in streaming in diretta e in esclusiva sulla app di Amazon Prime. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Slavia Praga live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-KAIRAT ALMATY

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All.Chivu

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luís Mata; Kassabulat, Arad; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. All.: Urazbakhtin.