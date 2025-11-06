Bastoni via a gennaio: 100 milioni all’Inter oppure 80 più il sostituto

Nuovo assalto al difensore nerazzurro e della Nazionale italiana: proposta indecente a Marotta. E possibile sgarbo al Milan

Il nome di Alessandro Bastoni torna ciclicamente a circolare in ottica calciomercato. D’altronde secondo il sito specializzato ‘transfermarkt’, insieme a Cubarsì del Barcellona e Saliba dell’Arsenal è il difensore centrale più prezioso al mondo. Il suo valore viene stimato sugli 80 milioni di euro, ma è possibile che l’Inter ritenga il suo cartellino persino più costoso.

Al giusto prezzo nessuno è incedibile, ma l’idea sarebbe quella di non privare Cristian Chivu di un titolarissimo a stagione in corso. Il problema è che all’Inter potrebbe arrivare un’offerta impossibile da rifiutare. Secondo quanto riportato dal sito ‘fichajes.net’, in particolare, il Liverpool sarebbe disposto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per il Nazionale azzurro nella sessione invernale.

I Reds sono tornati a vincere due partite di fila (contro Aston Villa e Real Madrid), uscendo dalla crisi che li aveva visti perdere sei delle precedenti sette partite tra campionato e coppe. Ma il manager Arne Slot non è ancora soddisfatto e attende gennaio per ottenere ulteriori rinforzi, specie nel reparto arretrato vista l’età avanzata di Van Dijk. Bastoni è il primo nome sulla lista e per convincere l’Inter, potrebbe essere proposto anche Joe Gomez (difensore nel mirino del Milan) valutato una ventina di milioni.