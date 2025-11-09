LIVE Serie A, Inter-Lazio: si rivede Acerbi, Thuram riparte dalla panchina: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta la Lazio di Sarri nella undicesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter riceve la Lazio a San Siro in una gara valida come posticipo domenicale che chiude l’11esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida ad alta quota tra due formazioni che hanno ambizioni importanti in questa stagione che sarà diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu sono reduci dalle vittorie sofferte per 2-1 prima contro il Verona e poi contro il Kairat Almaty in Champions League. L’obiettivo è quello di centrare il quarto successo di fila (comprendendo quello del turno infrasettimanale contro la Fiorentina) per arrivare nel migliore dei modi all’ultima pausa per le Nazionali.

Dall’altro lato i biancocelesti di Maurizio Sarri, che a loro volta vengono dalla vittoria ottenuta contro il Cagliari, hanno una striscia aperta di sei risultati utili. C’è però da migliorare il percorso in trasferta, dove i capitolini hanno ottenuto finora un solo successo a fronte di due pareggi e due sconfitte se si vuole ambire ad un posto nelle coppe europee.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla penultima giornata della scorsa Serie A, quando la contesa terminò in parità con il punteggio di 2-2 per effetto dei gol di Bisseck e Dumfries cui rispose Pedro con una doppietta. La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile su tutti i dispositivi soltanto sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Lazio live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All.: Chivu

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Sarri

ARBITRO: Manganiello