Lookman a prezzo di saldo a gennaio, solo 15 milioni: “Contatti quotidiani”

L’Atalanta aveva rifiutato 45 milioni di euro la scorsa estate dall’Inter. Ma il bomber nigeriano può muoversi nella sessione invernale di mercato

Ademola Lookman è stato il grande obiettivo estivo di calciomercato dell’Inter. Tanto che, facendo uno strappo alla regola per i giocatori nati prima del 2000, il fondo Oaktree aveva autorizzato il presidente Marotta ad avanzare un’offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus per il centravanti nigeriano. Offerta rifiutata dall’Atalanta, che ora probabilmente si starà mangiando le mani.

Dopo essersi reso irreperibile per diversi giorni ed essere stato multato, Lookman è tornato a far parte della rosa dei bergamaschi, ma il suo rendimento non è stato quello delle passate stagioni. Appena un gol, quello contro il Milan, in nove presenze tra Serie A e Champions League. A Marsiglia, peraltro, è arrivato anche lo screzio con il tecnico Juric al momento del cambio.

Inter, Lookman non interessa più: chiamata da Osimhen

È probabile che l’Atalanta cercherà acquirenti a gennaio per Lookman, ma di certo non potrà pretendere le cifre chieste in estate. Anzi, forse nemmeno la metà. Dal canto suo l’Inter ha definitivamente mollato la pista che porta all’ex Fulham, sia perché i giovani Bonny e Pio Esposito stanno dimostrando di poter indossare la casacca nerazzurra, sia perché non hanno apprezzato la scarsa professionalità dimostrata dal calciatore.

Il so nome è stato accostato all’Atletico Madrid, al Tottenham e alla Roma, ma il club che si sta muovendo concretamente sarebbe il Galatasaray. Secondo il portale turco ‘Fanatik’, in particolare, ci sarebbero “contatti quotidiani con Osimhen, compagno di Nazionale”. Durante la sosta, una delegazione giallorossa dovrebbe sbarcare in Italia per presentare una offerta che dovrebbe essere di appena 15 milioni di euro. Un terzo di quello che l’Atalanta poteva incassare a luglio. Chissà se Percassi si è pentito.