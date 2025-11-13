“A gennaio non è in vendita”: svelata offerta Inter per un top player clamoroso

Marotta avrebbe provato a regalare a Chivu un colpo sensazionale nel calciomercato invernale. Ecco di chi si tratta

Altro che sfruttare le occasioni di mercato come ama ripetere sempre il presidente Beppe Marotta. L’Inter aveva in mente di piazzare un grandissimo colpo a gennaio, secondo quanto riportato dal noto insider di trasferimenti Indikayla sul suo account ‘X’. Sul taccuino dei nerazzurri sarebbe finito il nome di Martin Odegaard, 26enne centrocampista della Nazionale norvegese.

Una fonte interna all’Arsenal, club con il quale è sotto contratto fino al 2028, avrebbe rivelato che la risposta ai dirigenti nerazzurri è stata: “A gennaio Martin non è sul mercato”. Dopo 11 giornate i Gunners sono in testa alla classifica: l’obiettivo è di tornare a vincere una Premier League ad oltre venti anni di distanza dall’ultima volta. E di certo il manager Arteta non vuole privarsi del suo capitano a metà stagione.

Un affare tutto in salita, considerando anche che i londinesi non valutano Odegaard meno di 50 milioni di sterline (al cambio circa 57 milioni di euro, ndr). Di certo l’Inter si appresta a rivoluzionare il reparto mediano tra gennaio e giugno.

Frattesi cerca spazio, Diouf non ha convinto, Mkhitaryan è in scadenza di contratto e Zielinski ha un ingaggio troppo elevato rispetto al suo impiego. Il norvegese farebbe fare un grosso salto di qualità alla squadra di Chivu, ma per ora è soltanto un sogno.