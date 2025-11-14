“C’è un piano per Nico Paz”: ecco come può sbarcare all’Inter

Il fantasista argentino del Como è ancora sotto il controllo del Real Madrid. Marotta e Zanetti al lavoro per portarlo a Milano

L’Inter non molla la presa su Nico Paz. Già la scorsa estate i nerazzurri provarono ad acquistare il trequartista argentino, che alla fine è rimasto al Como. Appare abbastanza scontato, tuttavia, che in estate il Real Madrid spenderà i 9 milioni di euro previsti nel contratto per riacquistarlo dal club lariano. Questo non vuol dire che poi resterà a Valdebebas.

Ne è convinto anche Michele Fratini. Intervistato da ‘calciomercato.it’, il noto talent scout ha spiegato che i blancos hanno deciso di puntare su un altro giovane mancino in quel ruolo, sebbene con caratteristiche leggermente diverse: Arda Guler. Considerati i tanti fantasisti già a disposizione di Xabi Alonso, c’è il rischio che Nico Paz trovi poco spazio. E allora ci si aspetta che possa scatenarsi un’asta a livello europeo, con i club di Premier League in prima fila.

“Piace all’Inter, ma ci vuole una super offerta per convincere il Real (almeno una sessantina di milioni, ndr). I nerazzurri dovranno fare qualche cessione e poi sfruttare i buoni rapporti con Javier Zanetti” spiega Fratini. Tra i maggiori indiziati a partire per fare cassa c’è sicuramente Frattesi, poco impiegato da Chivu. Ma non si esclude un altro sacrificio importante in difesa (Bisseck) o in attacco (Thuram) per portare Nico Paz ad Appiano Gentile.