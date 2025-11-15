Altro che Locatelli, ecco lo scambio dell’Inter con Frattesi a gennaio

Il centrocampista della Nazionale italiana potrebbe lasciare i nerazzurri. Niente Juventus, c’è un affare che può risolvere un problema a Chivu

Davide Frattesi pensava di poter rilanciare la sua carriera all’Inter dopo che Simone Inzaghi ha lasciato Appiano Gentile per andare ad allenare l’Al Hilal. E invece il suo minutaggio sotto la gestione Cristian Chivu è persino calato. Anche per questo si alimentano le voci di un possibile addio a gennaio del centrocampista romano, magari in uno scambio.

Il primo che è venuto in mente a molti, dal momento che la Juventus ha esonerato Tudor e preso Spalletti al suo posto, è stato quello con Manuel Locatelli. Ma il capitano bianconero non sembra affatto interessare all’Inter. Il presidente Marotta preferirebbe monetizzare con la cessione dell’ex Sassuolo, ma ad oggi nessuno sembra intenzionato ad offrire i 30-35 milioni di euro chiesti dal club meneghino.

Per non rinforzare i concorrenti allo scudetto Napoli e Roma, peraltro, l’Inter preferirebbe cedere Frattesi all’estero. A tal proposito, secondo fonti spagnole, ci sarebbe un ritorno di fiamma dell’Atletico Madrid di Simeone prossimo avversario in Champions. Proprio tra i Colchoneros milita un giocatore che interessa a Chivu, ossia l’esterno destro argentino Nahuel Molina. Un bel salto di qualità rispetto a Luis Henrique come vice Dumfries.