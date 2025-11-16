Nuova idea Inter per il post Thuram: lo ha già rimpiazzato altrove

I nerazzurri valutano mosse in attacco in caso di cessione di Tikus, che garantirebbe una clamorosa plusvalenza

Dopo aver assaggiato il campo per una ventina di minuti sia contro il Kairat Almaty che contro la Lazio, Marcus Thuram si candida ad un maglia da titolare alla ripresa del campionato contro il Milan. Nel derby si potrebbe riformare la famosa ThuLa con Lautaro Martinez dopo l’infortunio del francese. Ma quest’anno le assenze in attacco preoccupano meno.

Questo perché sia Bonny che Pio Esposito hanno dato prova di non far rimpiangere i titolari, rispetto a quanto accadeva la passata stagione coi vari Arnautovic, Correa e Taremi. Una situazione che potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato. Perché Thuram continua ad avere estimatori, soprattutto il Paris Saint-Germain vorrebbe farne il sostituto di Ramos. I nerazzurri sono soddisfatti del suo rendimento, ma sanno che una sua cessione porterebbe una ricca plusvalenza, essendo arrivato a costo zero dal Borussia Monchengladbach.

Marotta e Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati e, secondo quanto riportato in Inghilterra, avrebbero messo gli occhi su Jean-Philippe Mateta. Attaccante classe 1997 come Thuram, chiamato da Deschamps a rimpiazzare l’interista in Nazionale dopo l’infortunio. La scorsa estate ha rifiutato offerte importanti per restare al Crystal Palace, ma la prossima è pronto a fare il salto di qualità. Magari proprio all’Inter.