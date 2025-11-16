Thuram, quasi due mesi: ecco il ‘piano’ di Chivu | VIDEO

Il francese è rimasto ad Appiano saltando gli impegni con la propria Nazionale

Duro lavoro ad Appiano Gentile. Al BPER Training Centre, Marcus Thuram sta seguendo alla lettera il cosiddetto ‘piano’ Chivu, che ha lo scopo di ridurre al minimo il rischio di ricadute.

Il francese ha smaltito del tutto il risentimento al bicipite femorale sinistro accusato contro la Slavia Praga, ma come si è visto il tecnico dell’Inter lo ha rigettato nella mischia a piccole dosi – 20′ col Kairat e una ventina anche con la Lazio prima della sosta per le Nazionali – proprio per evitare un nuovo e anche più serio infortunio.

L’obiettivo era ed è quello di avere Thuram al top della forma nel derby col Milan di domenica sera. Il numero 9 partirà titolare, al fianco ovviamente di capitan Lautaro, quasi due mesi dopo (30 settembre contro lo Slavia) l’ultima volta.