Marotta pensa al colpo da 36 milioni con la clausola: ma c’è una trappola

Il presidente dell’Inter è già proiettato alla prossima estate: c’è voglia di rinforzare il centrocampo di Chivu

Hakan Calhanoglu è letteralmente rinato. E dire che dopo l’estate travagliata che ha trascorso tra i rumors di mercato che lo rivolevano in patria, prima al Galatasaray e poi al Fenerbahce, in pochi sarebbero stati pronti a scommettere sul regista turco. All’ultima pausa per le Nazionali, il centrocampista dell’Inter è addirittura il capocannoniere della Serie A con 5 gol insieme ad Orsolini.

Non per questo i nerazzurri hanno smesso di guardarsi intorno alla ricerca di un altro mediano metodista.

Anche perché Calhanoglu, domani già ad Appiano visto il problema al polso rimediato in Nazionale che comunque non lo mette a rischio per il derby di domenica, va in scadenza di contratto nel 2027 e, se non ci sarà rinnovo, la sua cessione a giugno sarà quasi obbligatoria.

Tra i profili seguiti dagli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio c’è il tedesco Angelo Stiller, che in Germania viene considerato l’erede di Kroos.

Oltre alla concorrenza di top club come il Manchester United e il Real Madrid, però, l’Inter dovrà fare i conti con una ‘trappola’ inserita nel suo contratto. C’è una clausola di rescissione fissata a 36 milioni di euro che fa gola in Viale della Liberazione, ma lo Stoccarda può quasi raddoppiarla, portandola a 60 milioni se ne dovesse pagare 2 allo stesso Stiller. A quel punto l’affare diventerebbe troppo oneroso per portalo in Serie A.