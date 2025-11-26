PAGELLE ATLETICO-INTER 2-1: che fine ha fatto Lautaro? Zielinski danza sul pallone

Top e Flop della sfida del Riyadh Air Metropolitano valevole per la quinta giornata della League Phase di Champions

Seconda sconfitta consecutiva per l’Inter di Chivu. Dopo il derby, i nerazzurri vanno ko anche in casa dell’Atletico.

Julian Alvarez sblocca subito per i ‘Colchoneros’, Zielinski firma il pari a inizio ripresa poi nel recupero, quando la partita sembrava ormai indirizzata sul pari, il colpo di testa di Gimenez sugli sviluppi di corner regala la vittoria al ‘Cholo’ Simeone.

Ora per l’Inter, considerato pure il calendario, si mette in salita la strada verso la qualificazione diretta agli ottavi.

PAGELLE ATLETICO-INTER

TOP

Zielinski – Fa sembrare semplici le cose difficili. Sale in cattedra nella ripresa segnando il gol del pari.

FLOP

Calhanoglu – Un altro gol che nasce da una sua palla persa. Deve rialzare i giri del motore.

Lautaro – Thuram nel derby e oggi Bonny lo mettono in ombra: è una comparsa e Chivu lo toglie di nuovo. Stavolta la prende malissimo.

TABELLINO ATLETICO-INTER 2-1

Marcatori: 12′ Alvarez, 54′ Zielinski, 93′ Gimenez

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso 7; Molina 6 (59′ Nico Gonzalez 6), Gimenez 7, Hancko 6,5, Ruggeri 6,5 (68′ Sorloth s.v.); Giuliano Simeone 6, Barrios 6,5, Cardoso 6,5 (59′ Pubill 5,5), Gallagher 6,5 (59′ Koke 5,5); Alvarez 7, Baena 6,5 (68′ Griezmann s.v.). All.: Simeone

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6,5, Akanji 6,5, Bastoni 6,5; Carlos Augusto 5,5, Barella 6, Calhanoglu 5 (72′ Frattesi 5,5), Zielinski 7, Dimarco 6; Bonny 6,5 (66′ Thuram 5,5), Lautaro 5 (72′ Pio Esposito s.v.). All.: Chivu

ARBITRO: Letexier (FRA)

AMMONITI: Dimarco, Diego Simeone