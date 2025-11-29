Il Real Madrid lo lascia andare all’Inter a costo zero: le ultime | VIDEO

La decisione del club presieduto da Florentino Perez potrebbe favorire i nerazzurri. Forse…

Dal Real Madrid all’Inter… A costo zero. Stando alle indiscrezioni di ‘The Athletic’, il club presieduto da Florentino Perez ha deciso di ritirarsi dalla corsa a Ibrahima Konate, difensore centrale del Liverpool in scadenza di contratto a giugno 2026.

A quanto pare quella delle ‘Merengues’ è una pura scelta tecnica: il mirino è stato spostato altrove, precisamente su Dayot Upamecano anche lui in scadenza a fine stagione, ma col Bayern Monaco.

Il francese dei bavaresi piace molto pure all’Inter, ma le sue richieste di ingaggio sono molto elevate, di conseguenza i nerazzurri non hanno alcuna chance.

Difficilmente potrebbero averle per Konate, che a zero fa ovviamente gola ad altri top club europei con possibilità economiche maggiori.

🙄Il #RealMadrid lo lascia andare all’#Inter a costo zero? Ecco come stanno le cose | VIDEO pic.twitter.com/yaSgaW0ZMg — INTERLIVE.IT (@interliveit) November 29, 2025

Il suo entourage, però, vanta eccellenti rapporti con Marotta e Ausilio, per cui la pista Konate va tenuta viva. Va tenuta viva pure perché l’Inter sarà chiamata ad aggiungere un paio di difensori di spessore al reparto arretrato nella prossima estate, dato che sono in scadenza e in uscita Acerbi e de Vrij.