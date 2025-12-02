Rientro Dumfries, scatta l’allarme: cosa filtra dall’Inter | VIDEO

Il terzino olandese è fuori causa dal derby col Milan

“Come sto? Sto lavorando e voglio rientrare il prima possibile. Spero di tornare tra due-tre settimane“. Così ieri Denzel Dumfries al Gran Galà del calcio in merito alle sue condizioni fisiche e, soprattutto, al suo rientro in campo.

L’olandese è fuori dal derby per un infortunio alla caviglia sinistra, rimediato nel match contro la Lazio prima della pausa per le Nazionali.

Le dichiarazioni di Dumfries, “speriamo di rientrare tra due-tre settimane”, hanno fatto scattare l’allarme, ma dall’Inter filtra molto meno pessimismo.

Dumfries torna col Liverpool?

Il classe ’96 potrebbe quindi tornare a disposizione di Chivu molto prima delle due-tre settimane prospettate dal numero 2.

L’obiettivo, o forse meglio dire la speranza dello staff medico e del tecnico è probabilmente quello di riaverlo quantomeno martedì prossimo, nella supersfida di Champions col Liverpool. Staremo a vedere.