Chivu e la rivelazione su Frattesi: “Altri problemi mai comunicati”

Il tecnico dell’Inter dopo il 5-1 al Venezia in Coppa Italia: “Ho un gruppo motivato. Contento per Diouf e per i ragazzi dell’Under 23”

“Mi è piaciuto l’atteggiamento e il rispetto per l’avversario”. Così Chivu a ‘Sport Mediaset’ dopo la schiacciante vittoria contro il Venezia che regala la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Il tecnico ha avuto risposte importanti da chi fin qui ha giocato poco, in particolare da Diouf.

“Sono contento per lui che ha giocato 90′ e segnato. Ma lo sono per tutti, anche per chi ha giocato la prima a San Siro come i ragazzi dell’Under 23. In campo a un certo punto due 2005 e un 2007, che soddisfazioni le dà? Chi è qui da tanti anni ha accolto bene questi ragazzi, che a loro volta si sono calati bene nella realtà di questa squadra”.

“Sono contento perché questo è un gruppo che sa fare, che è motivato e che vuole dare continuità a quanto di buono fatto in questi mesi – ha sottolineato Chivu – Non sbaglio una dichiarazione? Spero di sparare andando contro qualcosa in questa stagione (ride, ndr), comunque qualcosa l’ho detta in passato, ma nessuno se ne è accorto… Non posso dire le parola esatte, ma cose non belle le ho dette“.

Chivu: “Frattesi vuole essere ancora determinante per noi”

Tra i migliori in campo figura Frattesi, al quale finora Chivu ha davvero riservato solo le briciole: “Ha avuto i minuti che probabilmente meritava, ma forse meritava qualcosa in più. Ha avuto un intervento e altri problemi mai comunicati. Lui si è messo sempre a disposizione, oggi toccava a lui mettere benzina nelle gambe e ha retto bene i 90′. Sappiamo quanto sia importante e che vuole essere ancora determinante per noi”.