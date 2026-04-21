PAGELLE INTER-COMO 3-2: Calhanoglu trascinatore, che impatto Sucic! Zielinski superficiale

Top e Flop della partita valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

Contro il Como di Fabregas è di nuovo pazza Inter. I nerazzurri la ribaltano come in campionato: sotto di due gol, ne arrivano tre a firma di Calhanoglu (doppietta) e Sucic, che realizza il 3-2 finale su assist del turco. Chivu indovina i cambi e strappa il pass per la finale di Coppa Italia.

PAGELLE INTER-COMO

TOP

Calhanoglu – Strepitoso, trascinatore. Si prende sulle spalle la squadra come ha spesso fatto Lautaro e in pratica la ribalta da solo visto che è suo anche l’assist per il 3-2 finale di Sucic.

Sucic – Grande impatto sulla partita, in un momento peraltro complicato per la squadra. Ha la qualità per sfondare in questa Inter, a patto che trovi maggiore continuità e cattiveria.

Martinez – Il salvataggio in uscita su Diao e sull’1-2 risulta fondamentale durante, ma soprattutto a fine partita. Ci ripetiamo: non riusciamo proprio a capire perché l’Inter non voglia puntare su di lui per il post Sommer. Anche stasera ha dimostrato di essere un portiere coraggioso.

FLOP

Zielinski – Presuntuoso e superficiale, spesso le due cose vanno a braccetto: errore criminale che apre la strada al raddoppio di Da Cunha.

Acerbi – Con Douvikas le dà e le prende, andando forse oltre il regolamento. A campo aperto si palesano tutti i suoi limiti, in larga parte dovuti all’età.

Dimarco – Tecnicamente un mezzo disastro e contro Van der Brempt perde nettamente la sfida sulla fascia. Sullo 0-1 si fa superare troppo facilmente.

TABELLINO INTER-COMO 3-2

Marcatori: 31′ Baturina, 48′ Da Cunha, 68′ e 85′ Calhanoglu, 88′ Sucic

INTER (3-5-2): Martinez 7; Akanji 6,5, Acerbi 5 (73′ Bisseck s.v.), C.Augusto 6; Luis Henrique 5,5 (84′ Dumfries s.v.), Barella 7, Calhanoglu 9, Zielinski 4,5 (59′ Sucic 8), Dimarco 5 (59′ Diouf 7); Bonny 6 (73′ Pio Esposito 6,5), Thuram 6,5. All.: Chivu

COMO (3-4-2-1): Butez 6; Ramon 6, Diego Carlos 6 (91′ Morata s.v.), Kempf 6; Van der Brempt 7 (79′ Smalcic s.v.), Perrone 6,5, Da Cunha 7 (70′ Caqueret 5,5), Valle 5; Nico Paz 7, Baturina 7 (79′ Rodriguez s.v.); Douvikas 6,5 (71′ Diao s.v.). All.: Fabregas

ARBITRO: Sozza di Seregno

AMMONITI: Perrone