PAGELLE INTER-VENEZIA 5-1: conferma Diouf, Pio Esposito da applausi. Luis Henrique si spegne subito

Top e flop del match valevole per gli ottavi di Coppa Italia

L’Inter asfalta il Venezia 5-1 e vola ai quarti di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Roma-Torino. Per i nerazzurri è stata come un’amichevole: apre l’indemoniato Diouf e chiude Bonny, di mezzo la rete di Pio Esposito e la doppietta di un Thuram quasi del tutto ritrovato.

PAGELLE INTER-VENEZIA

TOP

Diouf – Una grande conferma alla prima da titolare e ancora da laterale destro. Trova pure il gol e ne sfiora un altro. Questo francese può stupirci.

Pio Esposito – Sfonda la porta per il suo primo gol a San Siro, chissà da quando aspettava questo momento. Va a fare sportellate contro chiunque e lotta su ogni pallone: da applausi.

Thuram – Doppietta a parte, ci sembra sempre più vicino alla forma migliore. Como e poi Liverpool, ora più che mai servirà il vero Thuram.

Frattesi – Due assist nella prima da titolare dopo un mese. Se può cambiare la sua stagione? Ci crediamo poco, anzi per nulla, ma mai dire mai.

FLOP –

Luis Henrique – Si spegne presto e nel secondo tempo, poco prima di uscire, spreca da due passi.

TABELLINO INTER-VENEZIA 5-1

Marcatori: 18′ Diouf, 20′ Pio Esposito, 34′ e 51′ Thuram, 67′ Sagrado, 75′ Bonny

INTER (3-5-2): Martinez 6; Bisseck 6,5, de Vrij 6,5, Carlos Augusto 6; Diouf 7,5, Frattesi 7, Zielinski 7 (46′ Mkhitaryan 7), Sucic 6,5 (79′ Bovo s.v.), Luis Henrique 5,5 (60′ Cocchi 6); Thuram 7,5 (60′ Bonny 7), Pio Esposito 7 (79′ Spinaccè s.v.). All.: Chivu

VENEZIA (3-5-2): Grandi 5; Korac 4, Venturi 5, Sidibé 4 (46′ Schingtienne 4); Sagrado 6, Duncan 5, Bohinen 4, Lella 4(81′ Perez s.v.), Haps 4 (64′ Fila 5); Compagnon 5,5 (81′ Hainaut s.v.), Casas 6 (81′ Adorante). All.: Stroppa

ARBITRO: Di Marco