LIVE Coppa Italia, Inter-Venezia: Diouf e Luis Henrique sugli esterni, davanti c’è Pio Esposito | Segui la cronaca IN DIRETTA

I nerazzurri di Chivu affrontano gli arancioneroverdi di Stroppa negli ottavi di finale della competizione nazionale. Segui la cronaca del match Live

L’Inter ospita il Venezia a San Siro in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida tra due formazioni che hanno ambizioni di alta classifica nei rispettivi campionati di Serie A e di Serie B che sarà diretta dall’arbitro Davide Di Marco della sezione di Ciampino.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu, che fanno il loro esordio in questa manifestazione, vogliono dare seguito al successo di domenica contro il Pisa e prepararsi al meglio al derby lombardo contro il Como di sabato prossimo. Si prevede un ampio turnover per dare spazio a chi ha giocato meno fino a questo momento a partire dal secondo portiere Josep Martinez.

Dall’altro lato gli arancioneroverdi di Giovanni Stroppa, a loro volta reduci dalla vittoria contro il Mantova, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato proprio i virgiliani e il Verona. In caso di parità al novantesimo si andrà direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Roma e Torino.

L’ultimo precedente ufficiale tre le due squadre su questo campo risale a tredici mesi fa, quando i meneghini si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Lautaro Martinez. La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Italia 1 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Mediaset Infinity. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Venezia live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-VENEZIA

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique; Thuram, Pio Esposito. All.: Chivu

VENEZIA (3-5-2): Grandi; Korac, Venturi, Sidibé; Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella, Haps; Compagnon, Casas. All.: Stroppa

ARBITRO: Di Marco