Dimarco e Dumfries via insieme: ecco dove e a quale prezzo

Nuovo assalto ai due esterni dell’Inter. C’è un club che vorrebbe prenderli entrambi nella prossima sessione estiva di calciomercato

Nell’ultimo quinquennio l’Inter è stata protagonista a livello italiano ed europeo con la conquista di due scudetti e due finali di Champions League. La speranza è che con Chivu si possa proseguire sulla strada tracciata da Conte e Inzaghi. Minimo comun denominatore dei tre allenatori è il modulo 3-5-2, dove un’importanza strategica viene ricoperta dai due esterni.

E da anni i padroni delle fasce dell’Inter portano i nomi di Denzel Dumfries a destra e di Federico Dimarco a sinistra. Due calciatori che hanno collezionato gol e assist a raffica e che hanno attirato l’attenzione di tanti top club, sebbene abbiano sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia nerazzurra. Per gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio sono due punti fermi, ma si sa: alla giusta cifra nessuno è incedibile.

In Inghilterra, in particolare, si parla di un interessamento del Manchester United per entrambi. I Red Devils vogliono tornare a giocare la Champions dopo anni di delusioni, ma hanno bisogno di rinforzi sulle fasce. Con Dumfries e Dimarco metterebbero a posto le cose, ma quanto gli costerebbero? L’olandese, è noto, ha una clausola di rescissione fissata ad appena 25 milioni di euro. Il nazionale azzurro, invece, viene valutato sui 60 milioni di euro.