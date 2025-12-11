Dumfries non ha cambiato agente ma vuole più soldi: sogno Premier, occhio alla Turchia | VIDEO

Quando torna a disposizione di Chivu? Neanche l’Inter lo sa

Dumfries non ha cambiato agente. L’agente è sempre lo stesso, papà Boris.

Ali Barat, spacciato per suo nuovo procuratore, è in realtà uno dei due-tre intermediari che gravitano attorno a Dumfries senior e junior.

Non è cambiato l’agente del terzino dell’Inter, non è cambiata la sua ambizione di guadagnare più dei 4/4,5 milioni che gli garantisce il club nerazzurro da dopo il rinnovo fino a giugno 2028.

L’obiettivo del classe ’96 è salire fino a circa 6/6,5 milioni, ecco perché puntava ad andarsene nella scorsa estate e anche in quella precedente.

Diciamola tutta, sono almeno un paio d’anni, probabilmente anche tre che l’ex Psv vorrebbe trasferirsi altrove: il sogno confessato è la Premier.

Un sogno che, forse, potrebbe realizzare proprio Ali Barat, molto forte in Inghilterra, specie in casa Chelsea, anche se per età e pretese di ingaggio si potrebbe aprire per Dumfries il mercato turco. Barat è ben ammanicato anche lì.

In estate, non certo a gennaio, aspettando che torni dall’infortunio. Parentesi: neanche l’Inter sa quando tornerà a disposizione dopo il ko alla caviglia sinistra. È un mistero…

I nerazzurri potrebbero anche accettare un’offerta inferiore alla clausola che sarà da 25 milioni a salire fino a 30 e valevole fino a metà luglio. Ma da qui alla prossima estate, quella del Mondiale, tante cose potrebbero cambiare.