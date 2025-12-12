L’Inter ‘gufa’: basta un pareggio in Champions per il colpo di gennaio

Marotta e Ausilio a caccia di occasioni sul mercato. Un aiuto potrebbe arrivare dai risultati della massima competizione europea per club

“L’Inter non farà operazioni di mercato a gennaio”. L’annuncio di Piero Ausilio di qualche settimana fa somiglia sempre di più ad un bluff da parte del direttore sportivo nerazzurro. Vero è che insieme al presidente Beppe Marotta stanno già lavorando per la prossima estate, ma probabilmente ci sarà bisogno di qualche ritocco già nella sessione invernale.

A complicare le cose ci si è messo l’infortunio di Acerbi, che dovrà stare fuori almeno un mese per un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. In scadenza di contratto a giugno, il 37enne difensore meneghino ormai non può garantire una tenuta fisica ottimale. Ecco perché l’Inter potrebbe anticipare a gennaio l’acquisto di un altro centrale.

Tra gli obiettivi principali per quel ruolo c’è sempre Joel Ordonez, difensore ecuadoriano classe 2004 che milita nel Club Brugge. La sconfitta contro l’Arsenal di mercoledì ha compromesso il cammino dei belgi in Champions, attualmente 31esimi con appena 4 punti. Servono due vittorie contro Kairat Almaty e Marsiglia nelle ultime due giornate per sperare di rientrare nei playoff. In caso di eliminazione, possibile una cessione già a gennaio, con l’Inter in prima fila.