Inter, rispunta Manu Kone: “Stavolta la Roma non può dire No”

Intreccio di calciomercato tra i nerazzurri e i giallorossi che coinvolge anche Frattesi alla Juventus e un duello con il Napoli

Si avvicina la riapertura del mercato con la sessione invernale ormai alle porte. L’Inter si candida ad essere tra le protagoniste con operazioni sia in entrata che in uscita. Visto anche l’infortunio di Acerbi, serve un rinforzo in difesa, dove resta viva la candidatura di Mario Gila. Possibili movimenti pure in mediana, dove è tornato a circolare il nome di Manu Kone.

Corteggiato la scorsa estate dopo che la trattativa per Lookman è saltata, il centrocampista della Roma può essere il rinforzo giusto qualora dovesse partire Davide Frattesi. Il suo agente Riso si è già mosso per trovare una squadra che lo faccia giocare più dello scarso minutaggio che gli ha concesso finora Chivu, e potrebbe averla trovata nella Juventus. Purché i bianconeri siano disposti a pagarlo sui 35 milioni di euro.

Sul tema è intervenuto anche l’opinionista di ‘Radio Radio’ Enrico Camelio: “Se stavolta l’Inter torna su Kone, la Roma non può dire di no. La richiesta parte da 50 milioni di euro per ottenerne almeno 45. I giallorossi si stanno muovendo per una punta come Zirkzee, ma attenzione perché se il Napoli riesce a piazzare Lucca, anche Conte va sull’olandese del Manchester United. Gila? Lo ha portato in Italia Tare e ora vorrebbe portarlo al Milan“.