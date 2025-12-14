Esami strumentali dopo il problema in allenamento: distrazione al soleo sinistro

Forfait dell’ultima ora: salta Genoa-Inter. Parliamo del brasiliano Messias, indisponibile per la gara di oggi alle 18 contro i nerazzurri di Chivu.

Alla fine dell’allenamento di venerdì, l’esterno ex Milan ha lamentato un problema di natura muscolare su cui ha fatto definitiva chiarezza l’esame strumentale a cui si è sottoposto il calciatore nelle scorse ore: per Messias distrazione al soleo sinistro.

L’assenza di Messias si aggiunge a quella di Cuenca, out per un risentimento all’adduttore destro e Ostigard, che sta meglio ma che lo staff non ha voluto comunque rischiare, e infine a quella di Siegrist.

Forfait dell’ultim’ora, salta Genoa-Inter: le probabili formazioni | VIDEO pic.twitter.com/yZhAsmt52o — INTERLIVE.IT (@interliveit) December 14, 2025

Nuova panchina per Valentin Carboni

E Valentin Carboni? Ancora una volta partirà dalla panchina, in attesa di gennaio quando l’Inter – di comune accordo col Genoa – potrebbe interrompere il prestito girando il classe 2005 altrove con la medesima formula.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-INTER

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro. All.: Chivu

ARBITRO: Doveri di Roma 1