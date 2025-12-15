Lo vogliono tutti, ma lui vuole l’Inter: può essere l’erede di Calhanoglu

I nerazzurri sono in cerca di un nuovo regista di centrocampo che possa sostituire il nazionale turco. Ecco chi potrebbe arrivare
C’è un’Inter con Calhanoglu e un’Inter senza Calhanoglu. Con la cessione di Asllani al Torino della scorsa estate, peraltro, in rosa non c’è più nemmeno un calciatore con caratteristiche simili a quelle del regista turco. Come fatto da Inzaghi in precedenza, anche Chivu quando deve fare a meno dell’ex milanista prova ad adattare in quel ruolo Zielinski o Barella.
Probabilmente si andrà avanti così fino al termine della stagione, quando il calciomercato estivo potrebbe portare grosse novità. Dopo l’assalto dello scorso agosto, infatti, ci si aspetta che il Galatasaray possa tornare alla carica per Calhanoglu. In scadenza di contratto nel 2027, per ora non ci sono stati contatti tra l’Inter e il suo entourage per il rinnovo. La cessione, di conseguenza, diventa una opzione valida.
A tal proposito, i nerazzurri sarebbero in corsa per Kenneth Taylor, centrocampista olandese classe 2002 che milita in patria con l’Ajax. In estate vorrebbe fare il salto di qualità in uno dei maggiori principali campionati europei e le pretendenti non mancano.
Potesse scegliere lui, secondo quanto riportato dal sito ‘calcioline’, preferirebbe andare all’Inter. Un assist per Marotta e Ausilio: prezzo fissato intorno ai 25 milioni di euro.