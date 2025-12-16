Barcellona pazzo di Bastoni: l’offerta all’Inter e un nuovo rinnovo | VIDEO

L’interesse dei blaugrana per il difensore nerazzurro è stato rilanciato in queste ore

Mezza Europa, quella che conta, vorrebbe Alessandro Bastoni. Parliamo della Premier, parliamo soprattutto del Barcellona. L’interesse dei blaugrana per il difensore dell’Inter è antico, ma oggi è stato rilanciato pesantemente dal catalano ‘Sport’, il quale parla di “sogno proibito”.

Infatti probito è, per gennaio ma verosimilmente anche per la prossima estate, perché il Barca non ha le risorse finanziarie per mettere sul tavolo una proposta irrinunciabile.

Il club di Laporta potrebbe avanzare un’offerta comprensiva di contropartita tecnica, ma l’Inter valuta tantissimo Bastoni. Per questo è difficile anche stabilire delle cifre per il classe ’99, peraltro intenzionato a proseguire la sua avventura in nerazzurro cominciata ufficialmente nell’estate 2019.

Il contratto di Bastoni, in scadenza nel 2028, potrebbe essere ridiscusso a fine stagione, sostanzialmente allungato con annesso aumento dell’attuale ingaggio che è di circa 5,5 milioni netti.