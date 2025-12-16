Ha fatto perdere uno scudetto all’Inter, a gennaio potrebbe sbarcare ad Appiano

Nome a sorpresa per il calciomercato invernale. Proposto a Marotta un giocatore che i tifosi nerazzurri non possono dimenticare

A gennaio l’Inter è abituata a fare soltanto qualche ritocco sul mercato. Affari spesso legati ad eventuali infortuni, come avvenne con Buchanan per sopperire al ko di Cuadrado. Ma Marotta è sempre pronto a sfruttare le occasioni che si possono creare, come nel caso di Eriksen, preso per anticipare la concorrenza. Altri acquisti si rendono necessari per fronteggiare eventuali cessioni.

È quello che potrebbe capitare con Davide Frattesi. Il centrocampista romano già lo scorso anno di questi tempi sembrava avere la valigia in mano. Non è un mistero che era stata imbastita una trattativa con la Roma per lo scambio con Lorenzo Pellegrini, poi non andata in porto. Il cambio in panchina da Inzaghi a Chivu non ha garantito più minutaggio a Frattesi, che adesso potrebbe davvero lasciare l’Inter.

Su di lui c’è la Juventus, ma uno scambio con Khephren Thuram sembra molto difficile. Per rimpiazzarlo, spunta un nuovo nome purtroppo ben noto ai tifosi nerazzurri. Alcuni intermediari starebbero offrendo il cartellino di Philip Billing, mediano danese di origini nigeriane che milita nel Midtjylland, primo a sorpresa in Europa League. Ma lo scorso anno era in prestito al Napoli e nello scontro diretto per lo scudetto del ‘Maradona’ siglò il gol del pareggio che indirizzò il tricolore verso il Vesuvio.