L’Inter non ha fretta: non fa offerte a gennaio, lo aspetta gratis a giugno

Marotta e Ausilio cambiano strategia di calciomercato. Prenotato il colpo a costo zero per la prossima stagione

Il presidente Beppe Marotta lo ripete come un mantra ad ogni sessione di mercato: l’Inter deve farsi trovare preparata e sfruttare le occasioni che si vengono a creare. E a gennaio quale occasione più grande di un calciatore in scadenza di contratto, il cui club di appartenenza è ‘costretto’ ad abbassare il costo del cartellino per non perderlo da svincolato sei mesi dopo.

In tale ottica si ricorda l’interesse dei nerazzurri per Illan Meslier, 25enne portiere francese finito ai margini al Leeds dopo aver contribuito a riportarlo in Premier League. Gli Whites hanno provato a cederlo la scorsa estate, ma lui ha preferito restare. E non ha intenzione di muoversi nemmeno in questa sessione invernale, per avere poi la possibilità di scegliersi una nuova squadra al termine della stagione.

Secondo il portale britannico ‘Team Talk’, l’Inter è ancora interessata a lui, ma non per gennaio. L’intenzione è quella di prenderlo a costo zero a giugno per rifare completamente il pacchetto dei portieri. Oltre a Sommer in scadenza, infatti, anche il suo vice Josep Martinez potrebbe fare le valigie. Chivu avrà quindi bisogno di due nuovi estremi difensori e uno potrebbe essere proprio Meslier.