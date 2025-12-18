Al Milan è stato un flop, ora si offre all’Inter per prendersi la rivincita

Possibile ritorno in Serie A per un calciatore che non ha lasciato tracce nella sua prima avventura in Italia

L’Inter dovrà fare a meno di Denzel Dumfries per due o tre mesi. L’esterno destro olandese si è operato per il problema alla caviglia e dovrà essere sostituito a gennaio. Lo sanno i dirigenti nerazzurri e lo sanno anche gli intermediari di mercato che stanno tempestando di telefonate Marotta e Ausilio per proporre dei calciatori. Di nomi ne sono già stati fatti tanti, l’ultimo è sorprendente.

Stiamo parlando di Sergino Dest, terzino destro statunitense (ma con passaporto olandese e quindi comunitario) classe 2000. A parte i tifosi del Milan, in pochi ricorderanno che ha già giocato in Italia, senza lasciare traccia. Appena 8 presenze in rossonero in Serie A, più 6 nelle varie coppe, senza mettere a referto gol né assist nella stagione 2022-23.

Cresciuto nell’Ajax, non è riuscito a emergere nel Barcellona prima e nel Milan poi. Adesso al Psv Eindhoven ha ritrovato lo smalto di una volta ed è pronto a rifare il salto di qualità. C’è voglia di riscattarsi e di dimostrare al pubblico italiano il suo vero valore, ma ad oggi non sembra una priorità per l’Inter. In casa nerazzurra si sta guardando soprattutto a Palestra, Belghali e Norton-Cuffy.